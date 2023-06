Μιλγουόκι Μπακς: Το συμβόλαιο του νέου προπονητή του «Greek Freak»

Μπορεί ακόμα το ειδύλλιο να μην έχει επισημοποιηθεί αλλά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι κοινό μυστικό πως ο επόμενος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς θα είναι ο Έιντριεν Γκρίφιν.

Μάλιστα, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα «The Athletic», είναι όλα συμφωνημένα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τόσο οι οικονομικές απολαβές του νέου τεχνικού όσο και του σταφ που θα τον πλαισιώσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Γκρίφιν θα υπογράψει πολυετή συμφωνία, η οποία θα του αποφέρει τέσσερα εκατομμύρια ετησίως.

Όσο για τους συνεργάτες του αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό του Γκρίφιν έμπειροι συνεργάτες. Δύο από τα ονόματα που έχουν «πέσει» στο τραπέζι είναι αυτά του πρώην προπονητή της Σάρλοτ και άλλοτε βοηθού του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς, Τζέιμς Μπορέγκο και του Τέρι Στοτς, που έχει καθοδηγήσει στο παρελθόν τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Bucks head coach Adrian Griffin has begun the process of securing veteran assistants for his staff.



Terry Stotts and James Borrego have emerged as potential candidates, sources tell The Athletic.



More from @ShamsCharania and @eric_nehm:https://t.co/pnvMXYPZk0 pic.twitter.com/kqD2DcWGE2