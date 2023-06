Αν και ακόμα η σειρά των τελικών είναι στο 1-0 υπέρ των Νάγκετς οι φίλοι της ομάδας του Ντένβερ δε χάνουν την ευκαιρία να δληώσουν την αισιοδοξία τους αλλά και την αγάπη τους στους παίκτες της ομάδας τους.

Σε μία κεντρική οδό, κάπου στην πόλη του Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Τζαμάλ Μάρεϊ έγιναν οι σύγχρονοι ήρωες των Ντένβερ Νάγκετς, με τους φίλους των Νάγκετς να δημιουργούν ένα απίθανο γκράφιτι με τα πρόσωπά τους.

Nuggets stars Nikola Jokic and Jamal Murray honored on a Colfax Ave. mural in Denver pic.twitter.com/wrxnvBI5Qf