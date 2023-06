Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό της Euroleague και να απωλέσει τον τίτλο στο… σουτ. Κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις αλλά και πολλούς προσωπικούς τίτλους και επιτεύγματα. Και συνεχίζει.

Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεχάσει τη φετινή του πορεία και μάλλον ένα από τα ελάχιστα που θα θυμάται είναι η πολύ καλή επίδοση του Πάρις Λι στον τομέα των κλεψιμάτων.

Τόμας Ουόκαπ και Πάρις Λι βρέθηκαν στην πεντάδα με τους καλύτερους κλέφτες μιας και ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς της διοργάνωσης.

