Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να δει από κοντά τον αδερφό του Κώστα, ο οποίος αγωνίζεται στη Φενέρ.

Έτσι, ο Γιάννης έδωσε το παρών στην προπόνηση της Φενέρ παρακολουθώντας τον αδερφό του και τα social media της ομάδας να απαθανατίζουν την στιγμή.

Well, look who we have here!@Giannis_An34



👀✨ pic.twitter.com/fOa9xm0mE6