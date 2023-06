Συμφώνησε με τους Ντιτρόιτ Πίστονς ο Μόντι Ουίλιαμς!

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς βρήκαν στο πρόσωπο του Μόντι Ουίλιαμς τον κατάλληλο άνθρωπο για να «χτίσει» την ταλαντούχα ομάδα που έχουν δημιουργήσει, με τον πολύπειρο προπονητή να έχει πλέον στα χέρια παίκτες όπως ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο Τζέιλεν Ντούρεν, ο Τζέιντεν Άιβι, ο Τζέιμς Ουάισμαν και ο Αϊζέια Στιούαρτ.

Ο πρώην -πλέον- προπονητής των Φοίνιξ Σαν έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Πίστον για εξαετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει συνολικά 72 εκ. δολάρια, με την συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή τις επόμενες ημέρες.

