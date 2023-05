Μάικ Μπατίστ: «Ομπράντοβιτς και Ιτούδης με αγκάλισαν στον Παναθηναϊκό»

Ο Μάικ Μπατίστ έχει συνδέσει το όνομά του με όλες τις επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού. Έχει συνδέσει το όνομά του με τον ίδιο τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός (πλέον) προπονητής παραχώρησε συνέντευξη στη Euroleague και στον Κάιλ Χάινς και εκτός των άλλων θυμήθηκε τα χρόνια που πέρασε στην Ελλάδα με το «τριφύλλι» στο στήθος και αποθέωσε τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη κάνοντας λόγο για μια… τέλεια σχέση.

«Ακόμα και τα δύο πρώτα χρόνια μου στην Ευρωλίγκα δεν ήταν εύκολα για μένα. Ερχόμενος από το ΝΒΑ, με όλη την ελευθερία που είχαμε να κάνουμε πράγματα στο παρκέ και χωρίς απαγορεύσεις. Ήταν μεγάλη προσαρμογή για μένα δεν ήταν εύκολο στα 9-10 χρόνια μου στον Παναθηναϊκό είχα κάποιες δυσκολίες, αλλά ο Ομπράντοβιτς και ο Ιτούδης με αγκάλιασαν» είπε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων πρόσθεσε «Με κράτησαν εκεί σε ένα σταθερό μονοπάτι που οδηγούσε στην επιτυχία και όλοι είδαμε τι έγινε. Κάποιοι τίτλοι και διακρίσεις ήρθαν μετά από αυτή τη διαδικασία, οπότε αξίζουν συγχαρητήρια στον Ομπράντοβιτς και τον Ιτούδη, επειδή ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο, τους έφερα πολλούς πονοκεφάλους. Ως αντάλλαγμα πήραν αυτό που ήθελαν, όπως κι εγώ, πήρα αυτό που ήθελα από εκείνους. Ήταν η τέλεια σχέση για τον χρόνο που δουλέψαμε μαζί».

