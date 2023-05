Buzzer beater τρίποντο από τον Κάζινς (vid)

Οι σοβαροί τραυματισμοί που «έπληξαν» τον ΝτεΜάρκους Κάζινς μπορεί να τον ανάγκασαν να αποχαιρετήσει πρόωρα το ΝΒΑ, αλλά η αλήθεια είναι πως η απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στο Πουέρτο Ρίκο μοιάζει… ιδανική.

Ο Κάζινς αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα των Mets De Guaynabo έχοντας εξαιρετικά στατιστικά. Συνολικά έχει 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο όπου έχει κατά μέσο όρο 21 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1.3 κλεψίματα, 1.3 κοψίματα και 3.4 λάθη με 28.4 βαθμούς στο ranking. Να σημειωθεί ότι σουτάρει με 60% στα δίποντα, 43% στα τρίποντα και 70% στις βολές.

Μάλιστα, στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του, κόντρα στην Vaqueros De Bayamon της χάρισε την νίκη με 101-100 χάρις σε buzzer beater τρίποντο, έχοντας παράλληλα 31 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλέψιματα και 2 τάπες σε 24 λεπτά.

Demarcus cousins ( @boogiecousins ) went off and hit the game winner 🤯 31 points 12 rebounds 5 assists in Puerto Rico pic.twitter.com/o6nHQ1zexO