Σέλτικς: Τα προβλήματα του Game 7 που τους έκαναν τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη

Η ομάδα του Μαϊάμι είναι η μεγάλη νικήτρια των τελικών της Ανατολικής περιφέρειας, καθώς κατάφερε να αντισταθεί στην… πίεση των Σέλτικς και να πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς.

Και αν και το momentum στο Game 7 ήταν ιδανικό για τους Κέλτες ήρθε το διάστρεμμα του Τζέισον Τέιτουμ στο ξεκίνημα του αγώνα για να… στραβώσει το κλίμα και ακολούθησαν και οι στομαχικές διαταραχές του Ρόμπερτ Ουίλιαμς για να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.

Ο «Timelord» ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της ημέρας και μάλιστα κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ έκανε εμετό, δείγμα της κατάστασής του, η οποία δεν ήταν καθόλου καλή. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος άλλωστε που αγωνίστηκε μόλις 14 λεπτά στο Game 7, καθώς δεν ήταν σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν.

Robert Williams was dealing with a stomach virus and was “throwing up” during Game 7, per @ShamsCharania pic.twitter.com/PUa7ZcCGin