Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Τέλος ο Μπομπ Μάιερς

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση της αποχώρησης του Μπομπ Μάιερς από την ομάδα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριος. Ο Πρόεδρος και Τζένεραλ Μάνατζερ των «Πολεμιστών» είχε πει στο παρελθόν πως αυτή αναμενόταν να είναι η τελευταία του σεζόν στην ομάδα, αλλά πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι δε θα κάνει τα λόγια του… πράξη.

Ανάμεσά τους και τα «βαριά» ονόματα της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ, όπως ο Στιβ Κερ, ο Στεφ Κάρι, ο Ντρέιμοντ Γκριν οι οποίοι προσπάθησαν μάλιστα να τον μεταπείσουν.

Ο Μάιερς ξεκίνησε την καριέρα του στο Γκόλντεν Στέτι ως βοηθός τζένεραλ μάνατζερ του 2011 και ένα χρόνο μετά πήρε προαγωγή ως τζένεραλ μάνατζερ και σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε ένας από τους βασικότερους παράγοντες της δημιουργίας της «Δυναστείας» των «Πολεμιστών».

