Εκπληκτικός Σποέλστρα: «Υπάρχει μεγάλος σεβασμός για τους Σέλτικς είναι πρωτοκλασάτοι»

Ο πολύπειρος προπονητής, που οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στους τελικούς του NBA, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Μπόστον Σέλτικς, τονίζοντας ότι ήταν ένας πρωτοκλασάτος αντίπαλος για την ομάδα του.

«Αφήστε με πρώτα να πω κάτι για τους Σέλτικς, είναι ένας πρωτοκλασάτος οργανισμός. Υπάρχει μεγάλος σεβασμός για αυτούς ως ανταγωνιστές. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός.

Ότι έγινε την περσινή χρονιά ήταν στο μυαλό μας και αυτό ήταν που μας οδήγησε την φετινή σεζόν. Ο ανταγωνισμός μας οδήγησε σε υψηλό επίπεδο και αυτό το είδαμε την φετινή σεζόν», ανέφερε ο προπονητής των Χιτ.

