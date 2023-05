Η απονομή του πρωταθλήματος Ανατολής στους Χιτ (vid)

Οι Χιτ έγιναν μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία του NBA που από την 8η θέση φτάσουν στους τελικούς του NBA, αφού είχαν προηγηθεί οι Νιου Γιορκ Νικς την σεζόν 1998-1999.

Αμέσως μετά την λήξη του game 7 κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, οι Χιτ παρέλαβαν το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ανατολικής περιφέρειας, στήνοντας πάρτι μέσα στο TD Garden της Βοστώνης.

The @MiamiHEAT are presented with the Bob Cousy Trophy, awarded to the winners of the Eastern Conference Finals

Thursday, June 1st at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/lBofGR9pjN