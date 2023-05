Αυτό ήταν σωστό: MVP των τελικών της Ανατολής ο Τζίμι Μπάτλερ! (vid)

Ο «Jimmy Buckets», είχε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ και παρέλαβε το βραβείο του από τον θρυλικό, Αλόνζο Μούρνινγκ, μέσα σε αποθέωση από τους συμπαίκτες του.

Ο Τζίμι Μπάτλερ στην διαδικασία των playoffs είχε 28,5 πόντους, 5,7 ασίστ, 7.0 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 16 ματς, κατακτώντας επάξια το βραβείο «Larry Bird» ως MVP των τελικών της Ανατολής.

Δείτε παρακάτω το video:

Eastern Conference Finals MVP Jimmy Butler receives the Larry Bird Trophy 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV begin Thursday, June 1st:

MIA/DEN Game 1 at 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/oZKoTTCZb4