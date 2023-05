Συμφώνησε με τους Σίξερς ο Νικ Νερς!

Όπως αποκάλυψε ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι στο Twitter, ο 55χρονος προπονητής έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους των Σίξερς και θα διαδεχθεί στον πάγκο της ομάδας τον Ντοκ Ρίβερς.

O Νικς Νερς που κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019, ενώ το 2020 είχε αναδειχθεί ως ο προπονητή της σεζόν, κοουτσάροντας μάλιστα και στο All Star Game εκείνης της χρονιάς.

Οι δρόμοι του Νερς με τους Ράπτορς χώρισαν πριν λίγες εβδομάδες, μετά την αποτυχία των Καναδών να μπουν στα playoffs της φετινής σεζόν, με τον 55χρονο προπονητή, να βρίσκει άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το όνομα του Νερς «έπαιξε» για όλους τους πάγκους που έμειναν... ορφανοί το τελευταίο διάστημα, αφού πέρασε από συνέντευξη για τους Σανς και τους Μπακς, όμως οι Σίξερς ήταν αυτοί που κέρδισαν την μάχη.

ESPN Sources: Nick Nurse has reached an agreement to become the next coach of the Philadelphia 76ers. Nurse — who won an NBA championship and a coach of year award with Toronto — now gets to coach the 2023 MVP Joel Embiid. pic.twitter.com/SrsXhzx7Y3