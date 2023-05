Λίλαρντ: «Ο Γιόκιτς είναι πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ»

Μπορεί αυτές τις ημέρες το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να είναι όλο στραμμένο στο Game 7 μεταξύ Μπόστον Σέλτικς και Μαϊάμι Χιτ, κανείς όμως δε μπορεί να ξεχάσει τις επιδόσεις του Νίκολα Γιόκιτς ο οποίος περιμένει να ξεκινήσουν οι τελικοί.

Τελευταίος που ασχολήθηκε με τον Σέρβο σέντερ ήταν ο Ντέμιαν Λίλαρντ ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ δε δίστασε να χαρακτηρίσει τον «Joker» ως τον καλύτερο παίκτη του NBA.

«Ο Γιόκιτς είναι πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης του NBA. Πανέξυπνος, μπορεί να σουτάρει να πασάρει, τον ενδιαφέρει να κερδίζει ενώ παραμένει ταπεινός και αληθινός» ήταν τα λόγια του Λίλαρντ.

"Joker might be the best player in the league… Smart as hell, he can shoot, he pass, he play team ball, he care about winning, he humble, he stay true. I like how Joker do his thing."



