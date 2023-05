Το NBA άνοιξε έρευνα για τον διαιτητή Έρικ Λιούις

Το NBA ανακοίνωσε ότι άνοιξε έρευνα μια ημέρα μετά την αποκάλυψη ότι ο πολύπειρος διαιτητής, Έρικ Λιούις είχε δημιουργήσει fake λογαριασμό στο Twitter, για να απαντάει σε επικρίσεις που δέχονταν.

Ο έμπειρος διαιτητής με 19ετη θητεία στη Λίγκα, έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών του NBA, που ξεψαχνίζουν τον ψεύτικο λογαριασμό του Έρικ Λιούις, όπως αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν.

The NBA, I'm told, has opened an official review into Twitter activity unearthed this week with frequent mentions of veteran referee Eric Lewis.



More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq