Μαλόουν: «Οι Λέικερς θα πάνε για... ψάρεμα, εμείς συνεχίζουμε» (vid)

Ο Μάικ Μαλόουν κλήθηκε να σχολιάσει το sweep στους Λος Άντζελες Λέικερς και πέταξε μυθική ατάκα, σημειώνοντας ότι οι «Λιμνάνθρωποι» πήγαν για... ψάρεμα.

«Όσοι μιλούν ακόμη για τους Λέικερς στους τελικούς του NBA είναι πρόβλημα δικό τους, οι Λέικερς πήγαν για... ψάρεμα, εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε.

Είμαστε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στους τελικούς των playoffs του NBA, δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με αυτό όμως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς.

"If anybody is still talking about the Lakers in the NBA Finals, that's on them. They've gone fishing… we're still playing." 😂😂



