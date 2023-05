Συνεχίζει την κόντρα του με τον Τζόρνταν ο Πίπεν: «Ήταν φρικτός παίκτης» (vid)

Ο βετεράνος άσος των Σικάγο Μπουλς κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος στην ιστορία του NBA, επιλέγοντας τον Λεμπρόν Τζέιμς ως τον κορυφαίο «από στατιστικής άποψης», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

«Ο Λεμπρόν θα είναι ο καλύτερος παίκτης -από στατιστικής άποψης- που έπαιξε ποτέ αυτό το άθλημα δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά αυτόν τον κάνει τον καλύτερο;. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερος παίκτης γιατί είναι ομαδικό το άθλημα, δεν είναι άθλημα μόνο του ενός.

Έχω δει τον Μάικλ Τζόρνταν να παίζει πριν πάω στους Σικάγο Μπουλς, όλοι τον έχουν δει να παίζει, ήταν φρικτός παίκτης, πήγαινε στο ένας εναντίον ενός και έπαιρνε κακά σουτ. Ξαφνικά γίναμε ομάδα και αρχίζαμε να κερδίζουμε, όλοι ξέχασαν ποιος ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν».

“LeBron James will be the greatest statistical [player] to ever play the game of basketball. [Michael Jordan] was a horrible player.”



- Scottie Pippen



(h/t @DieHardCBfans )



pic.twitter.com/8EN5xOpJOG