NBA: Απόφαση για περισσότερα challenge από την νέα σεζόν

Αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το παραμικρό, στους κόλπους του ΝΒΑ θεωρείται ειλημμένη απόφαση από την νέα χρονιά να αυξηθούν τα challenge που θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι προπονητές.

Βέβαια, αυτό θα γίνεται υπό έναν όρο. Για να μπορέσει ένας προπονητής να προχωρήσει σε δεύτερο challenge θα πρέπει πρώτα να έχει κερδίσει το πρώτο. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει… επισήμως για δεύτερη φορά την απόφαση των διαιτητών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bleacher Report μπορεί ακόμα να μην υπάρχουν ανακοινώσεις, αλλά οι συζητήσεις μεταξύ των υπευθύνων της λίγκας και των προπονητών είναι σε προχωρημένο επίπεδο και στην Αμερική το θεωρούν δεδομένο ότι θα ισχύσει από τη νέα σεζόν.

NBA is in serious discussions on awarding teams a second coach's challenge if the first challenge is successful beginning in 2023-24, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/lcEcFC0wqo