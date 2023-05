Χιλ: «Αυτό εννοούσα για Χεζόνια - Θα φτιάξει ομάδα Final 4 ο Αταμάν» (pic)

Η ανάρτηση του Κρίστοφερ Χιλ έβαλε φωτιά στα σενάρια επιστροφής του Χεζόνια στον Παναθηναϊκό, με τον εκπρόσωπο του Κροάτη να προχωράει σε νέο ποστάρισμα δίνοντας διευκρινήσεις για το τι εννούσε.

«Για να διορθωθεί η παρεξήγηση.

1. Πίστη στο 3ετές πλάνο να είναι Πρωταθλητής Ευρωλίγκας.

2. Πίστη στη διαδικασία. Από ελεύθερος το 2020 σε Πρωταθλητής Euroleague το 2023.

Για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πιστεύω ότι ο κόουτς Αταμάν θα φτιάξει μια ποιοτική ομάδα Final Four μέσα σε 3 χρόνια», ανέφερε στο μήνυμά του ο Κρίστοφερ Χιλ.

To correct the misunderstanding.

1. Faith in the 3 year plan to be a Euroleague Champion.

2. Believe in the process. From

being waived in 2020 to Euroleague Champion in 2023.



For the Panathinaikos fans, I believe that Coach Ataman will build a Final Four quality team within 3…