Τζα Μοράντ: Έκλεισε τα social και έθεσε σε κατάσταση συναγερμού την αστυνομία

Και να θες ν' Αγιάσεις ο Τζα Μοράντ δε σε αφήνει. Ο παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις που έχει «τρελάνει» όλο το ΝΒΑ με τις παραβατικές συμπεριφορές του ακόμα και τώρα που αποφάσισε να ηρεμήσει σήκωσε στο… πόδι την Αστυνομία.

Ο Μοράντ αφού έκανε κάποιες αναρτήσεις στις οποίες εκδήλωνε την αγάπη του για τη μητέρα, τον πατέρα, την κόρη του, την οικογένεια του συνολικά και μετά είπε ένα «αντίο» στο μικρόφωνο και «έκλεισε» τον λογαριασμό του στα στα social media.

Αυτό όπως είναι φυσιολογικό θορύβησε την Αστυνομία η οποία επενέβη άμεσα. Διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο Τζα Μοράντ είναι εντάξει. Τελικώς αποδείχθηκε πως ο παίκτης απλά ήθελε να μείνει για λίγο καιρό εκτός social media και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Police did a welfare check on Ja Morant this morning after his concerning social media posts, per @TMZ_Sports



They said he’s fine and he told them he’s just “taking a break from social media” pic.twitter.com/iFDWnuS0Nh