Πρωταθλητής… δικαιοσύνης ο Στεφ Κάρι

Ότι ο Στεφ Κάρι εκτός από σπουδαίος παίκτης είναι και μια τεράστια προσωπικότητα είναι γνωστό σε όλους. Και σε μια δύσκολη σεζόν για την ομάδα του κατάφερε να διακριθεί για εξωαγωνιστικούς λόγους. Εξίσου σημαντικούς.

Ο σταρ των Γουόριορς βραβεύτηκε με το ξεχωριστό βραβείο «δικαιοσύνης» που φέρει το όνομα του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, για την αφοσίωσή του στην επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και στην προώθηση της αποστολής ζωής του Αμπντούλ Τζαμπάρ, που είχε ως στόχο να ενισχύσει και να προωθήσει την ισότητα για άτομα και ομάδες που βρίσκονται συνεχώς στο περιθώριο.

Ο Κάρι πρωτοστατεί στη μάχη για την ισότητα δημιουργώντας πρόσβαση σε διάφορες ευκαιρίες, αφού συμμετέχει ως πρόεδρος στην πρωτοβουλία «When We All Vote» της πρώην πρώτης κυρίας, Μισέλ Ομπάμα.

Congratulations to the amazing @StephenCurry30

I am so proud of you for being a champion on and off the court! https://t.co/CBlRGqiik1