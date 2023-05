Στον Κάρι το βραβείο «Καρίμ Αμπντουλ Τζαμπάρ»

Το ΝΒΑ δημιούργησε ένα νέο βραβείο προς τιμήν του Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ που θα απονέμεται στο παίκτη που ξεχωρίζει για τις προσπάθειές του για φυλετική ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Και αυτό κατέληξε στον άσο των Ουόριορς, ο οποίος κατέκτησε την τιμητική αυτή διάκριση «για το έργο του να προάγει την ισότητα, να δημιουργήσει πρόσβαση σε ευκαιρίες, να προωθήσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων και να χτίσει την ασφάλεια της κοινότητας» όπως ανακοίνωσε η λίγκα.

Ο νικητής έλαβε μια δωρεά 100.000 δολαρίων από το NBA, τα οποία θα παραδώσει σε έναν οργανισμό κοινωνικής δικαιοσύνης της επιλογής του και αυτός ήταν από τον Κάρι το Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο για τη Μη Βία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Οι άλλοι τέσσερις φιναλίστ για το βραβείο, που έλαβαν και θα μοιράσουν αντίστοιχα από 25.000 δολάρια, ήταν οι Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ των Μέμφις Γκρίζλις, Τρε Τζόουνς των Σαν Αντόνιο Σπερς, Κρις Πολ των Φοίνιξ Σανς και Γκραντ Γουίλιαμς των Μπόστον Σέλτικς.

Και οι πέντε επιλέχθηκαν για το έργο τους ως υποστηρικτές της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεχίζοντας το έργο του ζωντανού θρύλου του NBA Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, του οποίου η αποστολή ήταν να «εμπλακεί, να ενδυναμώσει και να προωθήσει την ισότητα για άτομα και ομάδες που έχουν ιστορικά και συστηματικά περιθωριοποιηθεί», σύμφωνα με το πρωτάθλημα. Μια ομάδα ηγετών κοινωνικής δικαιοσύνης και εκπροσώπων του NBA επέλεξαν τους φιναλίστ.

