Αποθέωση Γιαμπουσέλε από Χεζόνια

«Εσύ μας άλλαξες όλη τη χρονιά» είπε ο Μάριο Χεζόνια στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε αμέσως μετά το τέλος του τελικού στο Κάουνας, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Είχαν περάσει ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή που ο Σέρχιο Γιουλ με ένα ακόμα… μανταρίνι είχε «σκοτώσει» τους «ερυθρόλευκους» και ο Κροάτης σούπερ σταρ πήγε στην άκρη του πάγκου για να αποθεώσει τον τιμωρημένο συμπαίκτη του.

Ο Γάλλος φυσικά δεν αγωνίστηκε στο Final-4 μετά και την τιμωρία του λόγω του βάρβαρου χτυπήματος στον Ντάντε Έξουμ κατά τη διάρκεια του Game 2 απέναντι στην Παρτίζαν. Ωστόσο, παρότι η ενέργειά του ήταν κατακριτέα από όλους, ο Χεζόνια τον έχρισε καταλύτη του τροπαίου, μιας και μετά από τα γεγονότα αυτά η Ρεάλ κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στη σειρά και να πάρει την πρόκριση.

Sport 5 Exclusive:

Real Madrid star, Mario Hezonja to teammate Yabusele seconds after Euroleague final: “you changed the f-n season for us”



