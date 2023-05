Παναθηναϊκός: Αβάσιμα τα σενάρια για Πρέπελιτς

Ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί… στην προηγούμενη εποχή με τον Πρέπελιτς, γνωστό ισπανικό σάιτ δημοσίευσε τώρα την πληροφορία που δεν έχει όμως καμία βάση.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός συμφώνησε σε όλα με τον Εργκίν Αταμάν και έχει βγει με τον πλέον δυναμικό τρόπο στην αγορά για να «χτίσει» την ομάδα που θα τον επαναφέρει στην κορυφή, οι «πράσινοι» βρίσκονται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος. Και το επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων.

Ένα από τα τελευταία σενάρια, που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του site totalbasket.gr θέλει τους «πράσινους» να εξετάζουν την περίπτωση του Κλέμεν Πρέπελιτς. Ο Σλοβένος παίκτης αγωνίζεται στη Βαλένθια, αλλά το καλοκαίρι αναμένεται να μείνει ελεύθερος.

Πάντως το σενάριο αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση και καμία υπόσταση με τον Παναθηναϊκό να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τον Σλοβένο παίκτη.

🇬🇷🚨 Panathinaikos is targeting Klemen Prepelic for next season, according to @webEncestando.

The Slovenian guard will leave Valencia Basket in June after finalising contract.#valencia #euroleague #ligaendesa #paobc #panathinaikos #eurobasket #7dayseurocup pic.twitter.com/dqChp9urOL