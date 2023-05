«Φωτιές» από αναλυτή του NBA: «Σκέφτεται να σταματήσει το μπάσκετ ο ΛεΜπρόν»

Έντονη είναι η φημολογία στο NBA, ότι ο ΛεΜπρόν Τζέις σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Αυτό ανέφερε ο δημοσιογράφος Κρις Χάινς, μετά το... σκούπισμα των Λέικερς από τους Νάγκετς.

Παρά την αποτυχία της ομάδας του Λος Άντζελες, ο «Βασιλιάς» στο τελευταίο παιχνίδι της 20ής χρονιάς στο NBA, είχε 40 πόντους, 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ.

Στις δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι οι Νάγκετς ήταν καλύτεροι, αλλά δεν ανέφερε κάτι για τις προθέσεις του: «Αντιμετωπίσαμε την καλύτερη ομάδα της Δύσης. Από τη μέρα που ήρθα στο Λ.Α. για τους Λέικερς δεν παίξαμε ποτέ άλλοτε με καλύτερο αντίπαλο. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ τι πρέπει να κάνουμε και πως θα προχωρήσουμε».

Ο αναλυτής του ΝΒΑ στο TNT και το Bleacher Report, Κρις Χάινς, όμως, άναψε φωτιές με ένα τιτίβισμά του μετά τη λήξη του αγώνα.

«Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν είναι σίγουρος πως τη νέα σεζόν θα βρίσκεται με τους Λέικερς και έχει αρχίσει να σκέφτεται την απόσυρση από την ενεργό δράση», έγραψε.

Ακόμα τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, καθώς ο ΛεΜπρόν έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Λέικερς και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα. Πρόθεσή του όταν έκανε αυτή τη συμφωνία ήταν να βρεθεί συμπαίκτης με τον γιο του Μπρόνι Τζέιμς, ο οποίος το καλοκαίρι του 2024 θα επιχειρήσει να βρεθεί στο NBA μεσω του draft.



BREAKING: Los Angeles Lakers star LeBron James is unsure if he’ll be with team when 2023-24 season starts in fall and retirement is under consideration, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. https://t.co/7M3WuEzwOL