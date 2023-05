Ο 38χρονος Λεμπρόν κατέγραψε επίδοση καριέρας σε ένα ημίχρονο στα playoffs! (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπήκε σε... MVP Mode στο game 4 των τελικών της δυτικής περιφέρειας κόντρα στους Νάγκετς, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με 31 πόντους, έχοντας 11/13 δίποντα και 4/4 τρίποντα!

Αυτή μάλιστα είναι η κορυφαία επίδοση στην πλούσια καριέρα του «Βασιλιά» σε playoffs, με τον Λεμπρόν να γράφει ιστορία στα 38 του χρόνια!

LEBRON ACTIVATES #PLAYOFFMODE

CAREER HIGH IN A PLAYOFF HALF 🗣



31 POINTS | 11-13 FG | 4-4 3PM



Stay tuned for Q3 of Game 4 on ESPN! pic.twitter.com/mdlxAtVWGa