Γιάννης για Καρμέλο: «Σε ευχαριστώ που με ώθησες πιο ψηλά»

Μετά από μια τεράστια καριέρα που διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες, ο σπουδαίος Καρμέλο Άντονι, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τον αποχαιρετά με μοναδικό τρόπο.

«Σε ευχαριστώ που με ώθησες πιο ψηλά και συγχαρητήρια για τη θρυλική σου καριέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του για τον Καρμέλο Άντονι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Thank you for pushing me higher and congratulations on a legendary career 💪🏾🙌🏾 #STAYME7O @carmeloanthony pic.twitter.com/vk5700C6XD