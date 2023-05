ESPN: «Φαβορί για πρόκριση οι Σέλτικς»

Τέτοια εμπιστοσύνη που δείχνει το ESPN στην ομάδα των Μπόστον Σέλτικς δε μοιάζουν να έχουν ούτε οι παίκτες της Βοστόνης στους εαυτούς τους.

Το ESPN, το μεγαλύτερο αθλητικό δίκτυο των ΗΠΑ εξακολουθεί να δίνει ως φαβορί για πρόκριση τους Μπόστον Σέλτικς, παρά την εικόνα κατάρρευσής τους και παρά το ότι η ομάδα του Τζίμι Μπάτλερ «καλπάζει» προς τους τελικούς του ΝΒΑ.

Όλα αυτά όμως δε μοιάζουν να πτοούν το ESPN, που ακόμα και μετά το τέλος του Game 3 συνέχιζε να «ψηφίζει» Σέλτικς με ποσοστό που αγγίζει το 72%.

Λέτε να βγει αληθινό;

