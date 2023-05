Μαζούλα: «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Οι Μπόστον Σέλτικς στην τελική σειρά με τους Μαϊάμι Χιτ έχουν καταρρεύσει, δεν έχουν καταφέρει να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση και αυτό είναι θέμα… προπονητή. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο προπονητής της ομάδας, Τζο Μαζούλ, που ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας της Βοστόνης.

«Η ευθύνη είναι δική μου. Δεν είχα ετοιμάσει τους παίκτες μου όπως έπρεπε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρέπει να τους ετοιμάσω καλύτερα. Είναι ξεκάθαρα δικό μου θέμα» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «Έχουμε πρόβλημα στην άμυνα. Έχουμε χάσει την αμυντική μας ταυτότητα και αυτό το στοιχείο πρέπει να το επαναφέρουμε άμεσα».

"I just didn't have them ready to play"



