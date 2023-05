Ολυμπιακός: «Μόνο αγάπη και σεβασμός γι αυτή την ομάδα»

Για τον Ολυμπιακό ξημέρωσε μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπειτα από την ήττα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ήρθε, στον τελικό του Final-4 από τη Ρεάλ και τώρα οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να τη διαχειριστούν και να την ξεπεράσουν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια με βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης με την ΚΑΕ να αναφέρει:

«Καλημέρα. Μόνο αγάπη και σεβασμός για αυτή την ομάδα!».

Kalimera! ☕️☁️🙏🏽



Only Love and Respect to this TEAM! 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/NjqRkdl2HI