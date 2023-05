Δίδαξε ήθος η Παρτιζάν: Έβγαλε το... καπέλο στην πρωταθλήτρια Ρεάλ με φοβερό μήνυμα (pic)

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Ρεάλ ενώ ήταν μπροστά με 2-0 νίκες σε μια σειρά που σηκώνει πολλή κουβέντα, ειδικά μετά το Game 2, το ξύλο και τις αποβολές.

Τελικά η Παρτιζάν μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τη Ρεάλ, της έβγαλε το... καπέλο με ένα εκπληκτικό μήνυμα, διδάσκοντας ήθος.

«Δείξατε τρομερό χαρακτήρα και δώσατε το παράδειγμα σε όλους μας για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μία ομάδα αν το πιστεύει ως το τέλος» αναφέρει το συγχαρητήριο μήνυμα της Παρτιζάν προς τη «Βασίλισσα».

Congratulations on winning the @EuroLeague!



You showed amazing character and gave an example to all of us of how far the team can go if they believe until the end! 🤝#F4GLORY https://t.co/5UYYXw5ZQ3