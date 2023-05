Η Ευρωλίγκα έκανε... παιχνίδι τα δόντια του Γιοκουμπάιτις!

Ο Λιθουανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα στάθηκε άτυχος στον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ, όταν προσγειώθηκε με το πρόσωπο στο παρκέ, με αποτέλεσμα να σπάσει τα δύο μπροστινά του δόντια.

Το... κανονικό του χαμόγελό του επανήλθε λίγες ώρες αργότερα και μετά από επίσκεψη σε οδοντιατρική κλινική. Και αφού το πρόβλημα λύθηκε η Ευρωλίγκα είπε να... παίξει με το όλο συμβάν.

Δημιούργησε έτσι ένα GIF με τα σπασμένα δόντια του Γιοκουμπάιτις, καλώντας τον κόσμο να προσπαθήσει να ταιριάξει το... κανονικό του χαμόγελο!

Δείτε και... παίξτε:

Can you help him get his tooth back?



Screenshot your attempt 👀 pic.twitter.com/trzHJsuXU6