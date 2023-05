Τούρτα-έκπληξη στον Κάνααν, που ευχαρίστησε στα ελληνικά! (vid)

Ανήμερα του μεγάλου τελικού της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ, είναι και τα γενέθλια του Αϊζάια Κάνααν, στον οποίο συμπαίκτες, προπονητές και σταφ της ομάδας του έκαναν έκπληξη στο γεύμα πριν το παιχνίδι.

Μία τούρτα με ένα κεράκι και πολλές ευχές για τον 32χρονο πλέον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος μάλιστα ευχαρίστησε στα ελληνικά.

Δείτε την στιγμή:

🎂🥳🎊 May all your wishes come true!!! Happy B-Day @SiP03 !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/BqKNalhA9m