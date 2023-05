Ο λόγος για τον σπουδαίο Πάου Γκασόλ, που δίνει το παρών στην Crypto Arena, για να παρακολουθήσει την πρώην ομάδα του απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Ισπανός σταρ που πανηγύρισε πρωτάθλημα με την φανέλα των Λέικερς, έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο και χαιρέτησε έναν έναν τους ανθρώπους των «Λιμνάνθρωπων», πριν πάρει την θέση του στις court seats.

Pau Gasol is in the building for Game 3 💜💛



Nuggets-Lakers on ABC now 🍿 pic.twitter.com/elfuGra2hY