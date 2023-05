Ομπράντοβιτς για Τζέιμς: «Αναρωτιέμαι αν παρακολουθήσαμε το ίδιο παιχνίδι»

Ο Τζέιμς είχε αναφέρει για το τρίτο δεκάλεπτο, όπου ο Ολυμπιακός έτρεξε 27-2 επιμέρους σκορ, φέρνοντας τα… πάνω κάτω στο ματς: «Πώς βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο ενός μεγάλου αγώνα. Θα ήθελα να περάσουν τα πρώτα plays στο δεύτερο ημίχρονο από εμένα, δεδομένου ότι είμαι βετεράνος και αστέρι στην ομάδα. Νιώθω πιο κατασταλαγμένος και ικανός να βάλω την ομάδα στον ρυθμό όταν ξεκινάμε τα παιχνίδια και τα ημίχρονα με την επίθεση να κολλάει. Δεν το κάναμε αυτό στο τρίτο δεκάλεπτο».

Ο κόουτς της Μονακό, Σάσα Ομπράντοβιτς, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του παίκτη του, λέγοντας: «Του αρέσει να το κάνει αυτό. Αλλά, αναρωτιέμαι αν παρακολουθήσαμε το ίδιο παιχνίδι».

