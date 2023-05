All Star Game: «Ψήνεται» επιστροφή Ανατολής-Δύσης

Δεν αποκλείεται από την νέα σεζόν να έχουμε και πάλι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται το All Sta Game του ΝΒΑ. Η πρώτη διαφοροποίηση (ανάμεσα σε κάποιες) που θέλουν να εφαρμόσουν είναι η κατάργηση του Draft και η επιστροφή στο παλιό format, όπου η Ανατολή αντιμετώπιζε τη Δύση.

Το γεγονός πως οι παίκτες αντιμετωπίζουν με… μεγάλη χαλαρότητα τον συγκεκριμένο αγώνα είναι κάτι που έχει προβληματίσει τους ιθύνοντες και έχει «χαλάσει» μεγάλη μερίδα των φιλάθλων.

Αυτό είναι κάτι που έχει συζητηθεί αρκετές φορές μέσα στη χρονιά και δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια αναφορά στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία συμφώνησαν η Ένωση Παικτών και οι ιδιοκτήτες.

NBA and NBPA agreed in recent months to have talks about increased competitiveness in the All-Star Game as part of new collective bargaining agreement, sources said. Changes could come for the 2023-24 season. https://t.co/gQHni8oBLb