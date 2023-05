Έσπασε τα... κοντέρ ο Ταβάρες - Οι δύο εμφατικές τάπες που έκριναν τον ημιτελικό (vids)

Ο «γίγαντας» των Μαδριλένων ήταν παντού και έκανε φοβερά πράγματα, φτάνοντας την αξιολόγησή του στους 39 βαθμούς! Συνολικά είχε 20 πόντους με 7/9 δίποντα και 15 ριμπάουντ

Ο Έντι Ταβάρες ήταν απίστευτος και έκανε ένα «τρομακτικό» double - double (20 πόντοι με 7/9 δίποντα, 15 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κοψίματα και 9 κερδισμένα φάουλ.

Μάλιστα, έκανε δύο τρομερές τάπες στο φινάλε του αγώνα. Η πρώτη στον Νίκολα Μίροτιτς και η δεύτερη στον Άλεξ Αμπρίνες, δείχνοντας πως... κανείς δεν περνάει από την περιοχή ελέγχου του!

The BLOCK that defined the game from Tavares🔥👇@waltertavares22 #7DAYSMagicMoment I #F4GLORY pic.twitter.com/WIdgWHjFsI