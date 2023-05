Το 27-2 του Ολυμπιακού σηματοδότησε ρεκόρ στα Final Four (pic)

Το 27-2 που έτρεξε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετατρέποντας το 29-41 σε 56-43 και αυτό το +25, αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά που δημιούργησε ποτέ μια ομάδα σε Final Four της διοργάνωσης.

Μάλιστα, το 14-0 σερί με το οποίο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο σε ημιτελικό ή τελικό της Euroleague.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Μονακό στο τρίτο δεκάλεπτο είχε 1/7 δίποντα, 0/7 τρίποντα και 4 λάθη, με το μοναδικό καλάθι να είναι ένα κάρφωμα του Έλι Οκόμπο σε αιφνιδιασμό.

he biggest diference ever in a #F4GLORY quarter🤯



A new record has been set in the first Semifinal by @Olympiacos_BC 🔴⚪️ pic.twitter.com/FDwL4kZuRH