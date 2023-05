Ανανέωσε με την Μακάμπι ως το 2025 ο Κόλσον

Ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ αποκτήθηκε φέτος από την Μακάμπι και κατάφερε με τις εμφανίσεις του να πείσει τους ανθρώπους της ομάδας να τον διατηρήσουν στο ρόστερ μέχρι το 2025.

Στη ρούκι σεζόν του στην Euroleague, ο Kολοσον είχε 10,7 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο και σε σύνολο 39 αγώνων.

«Είμαι σούπερ ενθουσιασμένος, είναι ευλογία να ανανεώσω και να επεκτείνω το συμβόλαιό μου. Είναι η πρώτη μου χρονιά στην Euroleague, απλά προσπαθώ να συνεχίσω να δουλεύω, και να προσαρμόζομαι. Είναι σίγουρα ένας πολύ ιδιαίτερος σύλλογος, αν δεν είσαι μέλος του, είναι δύσκολο να καταλάβεις την αγάπη που σου δίνουν οι οπαδοί σε κάθε παιχνίδι» είπε μεταξύ άλλων ο Κόλσον.

