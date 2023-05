Στο... μυαλό των διαιτητών: Όσα είδαν και είπαν στον τελικό του BCL (vid)

Η Βόννη κέρδισε τον τίτλο απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ (77-70) και η διοργανώτρια αρχή παρουσιάζει μέσω ενός βίντεο 7 λεπτών, πως αντιμετωπίζουν ένα παιχνίδι, και δη έναν τελικό, οι διαιτητές.

Δείτε και ακούστε όσα έλεγε ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης Μανουέλ Ματσόνι, σε παίκτες, προπονητές και γενικότερα πως αντιμετώπιζε μαζί με τους συναδέλφους του ένα απαιτητικό παιχνίδι.



🎙 You ask for more 𝗺𝗶𝗰’𝗱 𝘂𝗽 content, we deliver!



Get a glimpse into the biggest game of the season, with our #BasketballCL Final crew chief!



🔊 𝙎𝙊𝙐𝙉𝘿 𝙊𝙉 🔊 pic.twitter.com/lQ0ZoyJ6de