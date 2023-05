Η έκπληξη στον Βεζένκοφ από την οικογένειά του με μάσκα... Σάσα! (vid)

Συγκεκριμένα η αδερφή του ήταν εκείνη που του το ανακοίνωσε λέγοντας: «Μας κάνεις πολύ περήφανους. Έκανες μια τρομερή σεζόν. Απέδωσε καρπούς η σκληρή δουλειά σου, οι θυσίες σου και η αφοσίωσή σου. Είσαι ο MVP της σεζόν».

Νωρίτερα, η ίδια μαζί με τους γονείς τους και το κοινό, φορώντας μάσκα "Σάσα Βεζένκοφ" τον ρώτησαν για την οικογένειά του σε μια... έκπληξη.

«Η οικογένειά μου, μου έχει μάθει τους τρόπους και τον χώρο να παίξω μπάσκετ. Πρώτα να μαθω να είμαι άνθρωπος, οι γονείς μου και η αδερφή μου με βοήθησαν πολύ. Και στους τρεις χρωστάω πολλά, όλα όσα είμαι σήμερα. Ηταν πάντα εκεί για μένα».

A well deserved award that received surrounded by his family🥇



That’s how Sasha Vezenkov found out he’s the season MVP⭐️#F4GLORY pic.twitter.com/Y7BF66tHNa