Γιάννης: «Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, ήρθε η ώρα να γίνω καλύτερος» (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε με άδοξο τρόπο την 10η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αφού οι Μπακς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο «Greek Freak», ωστόσο είναι αποφασισμένος να παρουσιαστεί καλύτερος στην 11η σεζόν του στο NBA, στέλνοντας ξεχωριστό μήνυμα στους οπαδούς των «Ελαφιών».

«Ευλογημένος που έπαιξα τη 10η σεζόν στο ΝΒΑ. Στους φιλάθλους των Μπακς και στους θαυμαστές μου σε όλο τον κόσμο, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σας.

Ήρθε η ώρα να γίνω καλύτερος και να ετοιμαστώ για την 11η σεζόν μου! Τα λέμε σύντομα», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε στα Social Media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Blessed to have played my 10th NBA season. To my Bucks fans and fans all around the world, THANK YOU. Thank you for your love and support. It’s time to get better and ready for year 11! See you soon. 🙏🏾😁 pic.twitter.com/TykDxNvL7Y