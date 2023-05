Οι Μπακς πέρασαν από συνέντευξη για την θέση του προπονητή τον Τζόζεφ Μπλερ

Ο λόγος για τον βοηθό προπονητή των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Τζόζεφ Μπλερ, που την σεζόν 2000-2001 φόρεσε την φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας 8.8 πόντους και 10.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Α1, την ώρα που στα πέντε παιχνίδια που έπαιξε στην Euroleague είχε ακόμη καλύτερα νούμερα (13.2 πόντοι, 13.8 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ).

O 48χρονος Μπλερ είναι βοηθός προπονητή στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς από το 2021, ενώ το 2019 πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη G-League ως πρώτος προπονητής των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ, για να ακολουθήσουν τα περάσματα ως assistant από τους Τίμπεργουλβς και τους Σίξερς.

Οι Μπακς βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, μετά την λύσης της συνεργασίας τους με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ και το όνομα του Τζόζεφ Μπλερ βρίσκεται στη λίστα των «Ελαφιών», που εξασφάλισαν άδεια από τους Ουίζαρντς, για να περάσουν τον 48χρονο προπονητή από συνέντευξη.

