Τυχερός στην ατυχία του ο Μίτσιτς

Ο τραυματισμός του Βαίλιε Μίτσιτς στο χθεσινό ντέρμπι της Εφές με τη Φενέρμπαχτσε σόκαρε τον κόσμο που τον παρακολούθησε και παράλληλα «πάγωσε» όλη την ομάδα της Εφές. Ο τρόπος του τραυματισμού αλλά και τα κλάματα του παίκτη θορύβησαν άπαντες στην ομάδα της Εφές οι οποίοι φοβήθηκαν τα χειρότερα.

Τελικά ο Σέρβος, όπως ανακοινώθηκε από τον μάνατζερ του Μίσκο Ραζνιάτοβιτς, γλίτωσε τα χειρότερα και αναμένεται αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μέσα στις επόμενες 7-10 ημέρες.

Injury of Vasilije Micic is not that serious!!! He will be back on the court in 7 to 10 days!#BeoBasket