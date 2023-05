Λος Άντζελες Λέικερς: «Ο Χατσιμούρα είναι το αντίδοτο για τον Γιόκιτς»

Στην Αμερική οι περισσότεροι θεωρούν πως στα playoffs διακρίνεται η ομάδα εκείνη η οποία πέραν από το ταλέντο και τις ικανότητες έχει και τη δυνατότητα να προσαρμόζεται κάθε στιγμή στα νέα δεδομένα. Και ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει να είναι και αυτό στο ζευγάρι των Λέικερς με τους Νάγκετς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες αν και είχε το σούπερ… δίδυμο της σε καταπληκτική βραδιά, δεν ήταν αρκετό, μιας και ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε ότι ήθελε πάνω στο παρκέ. Και πλέον το τεχνικό επιτελείο του L.A. ψάχνει να βρει αντίδοτο.

Το αντίδοτο, όμως, φαίνεται πως το έχουν βρει οι φίλοι των Λέικερς. Και ακούει στο όνομα Ρούι Χατσιμούρα. Ο Ιάπωνας power forward των Λέικερς χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή του στην τέταρτη περίοδο και τα πήγε εξαιρετικά πάνω στον Γιόκτς. Παράλληλα κατάφερε να αποφορτίσει και τον Άντονι Ντέιβιτς από το ασφυκτικό man to man έπρεπε να παίζει τον Σέρβο.

Πολλοί από τους φίλους των Λέικερς θεωρούν ότι ο Ιάπωνας είναι η λύση για τον Σέρβο. Το θέμα, όμως, είναι τι θεωρεί ο Ντάρβιν Χαμ, ο οποίος μια μέρα νωρίτερα είχε δηλώσει ότι έχει σχέδιο για να σταματήσει τον Γιόκιτς. Να τον απαγάγει. Και μάλλον δεν έπιασε…

Now Darvin Ham has to start Hachimura on Joker and bank on the Nuggets cooling off from 3 (15-32 tonight including some ridiculous prayers by Joker and Jamal). Much to like from this loss if you're a Lakers fan.