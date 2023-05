Mindfly: Κάμερες στις φανέλες των διαιτητών θα καταγράφουν τα πάντα στο Final-4 του Κάουνας

Η τεχνολογία Mindfly θα κάνει... ντεμπούτο στο Final Four του Κάουνας με το παιχνίδι να έρχεται ακόμα πιο κοντά στους φιλάθλους. Συγκεκριμένα, οι διαιτητές των παιχνιδιών θα φέρουν στις φανέλες τους μικροκάμερες που θα καταγράφουν τα πάντα με τους φιλάθλους να έχουν την ευκαιρία να βλέπουν ότι συμβαίνει πάνω στο παρκέ, μέσα από το παρκέ.

Η Ευρωλίγκα είχε προχωρήσει σε αρκετά δοκιμαστικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό. Τώρα, στο Final Four του Κάουνας, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να μεταδώσει τα όμορφα πλάνα με σκοπό να τα απολαύσουν όλοι οι φίλαθλοι, σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για μία καινοτομία και μια τεχνολογία που ονομάζεται Mindfly και δεν την έχουμε δει πουθενά αλλού. Ούτε καν στο ΝΒΑ.

Euroleague Basketball and Mindfly bodycam to transport fans onto the court 🤩



EuroLeague fans will have the chance to experience a first-person perspective at the Final Four.



Read the details here https://t.co/UUvuQGgQRY pic.twitter.com/KvRQ8mKj9L