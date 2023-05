Η ημέρα που ο «Joker» ξεπέρασε Τσάμπερλεϊν και Τζαμπάρ (vid)

Η φετινή σεζόν του Νίκολα Γιόκιτς δεδομένα είναι η καλύτερη της καριέρας του. Ο Σέρβος σέντερ οργιάζει σχεδόν κάθε βράδυ προκαλώντας δέος με τις επιδόσεις του. Και χθες το έκανε για μία ακόμα φορά με το εντυπωσιακό triple double που πραγματοποίησε. Στην νίκη των Νάγκετς επί των Λέικερς με 132-126 είχε 34 πόντους, 21 ριμπάουντ και 12 ασίστ προκαλώντας… ίλιγγο.

Με αυτήν του την επίδοση ο Γιόκιτς έγινε ο πρώτος στην ιστορία του πρωταθλήματος που για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια post season τελείωσε αγώνα με περισσότερους από 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Με αυτό τον τρόπο ξεπέρασε τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ταυτόχρονα. Ο πρώτος στα play offs του 1967 τελείωσε ματς με 37 πόντους, 27 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο δεύτερος το 1970 είχε 38 πόντους, 23 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Κανένας από τους δύο θρύλους όμως δεν μπόρεσε να επαναλάβει την ίδια χρονιά αντίστοιχη επίδοση.

Nikola Jokic is now the only player in NBA history with multiple Playoff games of 30+ points, 20+ rebounds, and 10+ assists.



Wilt Chamberlain and Kareem Abdul-Jabbar have each done it once:



Wilt: 37 PTS, 27 REB, 11 AST on 03/22/1967

Kareem: 38 PTS, 23 REB, 11 AST on 04/13/1970 pic.twitter.com/gbNsK6OUtg