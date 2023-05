Κερ για Γκριν: «Πρέπει να «χτίσει» εκ νέου τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που είχε κερδίσει»

Μετά τον αποκλεισμό των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς από τους Λος Άντζελες Λέικερς με 4-2 η ομάδα των «Πολεμιστών» έχει γυρίσει σελίδα και έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την νέα σεζόν.

Βασικό ζήτημα είναι και αυτό του Ντρέιμοντ Γκριν. Ο έμπειρος παίκτης των Ουόριορς έχει ακόμα συμβόλαιο αλλά παράλληλα έχει και τη δυνατότητα για opt-out. Κάτι που σύμφωνα με τα λεγόμενά του δε θα χρησιμοποιήσει. Όμως τα πράγματα μπορεί να μην είναι και τόσο απλά σύμφωνα με τις δηλώσεις του Στιβ Κερ.

«Κοιτάξτε, αν ο Γκριν δεν επιστρέψει, δεν είμαστε ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, το γνωρίζουμε αυτό» ξεκαθαρίζει ο προπονητής του Γκόλντεν Στέιτ και συνεχίζει «Είναι τόσο σημαντικός για τις νίκες και για αυτό που είμαστε. Οπότε σίγουρα τον θέλω πίσω. Είναι αγωνιστής, είναι ένας απίστευτος αμυντικός. Τσεκάρει όλα αυτά τα κουτάκια. Έχουμε χτίσει μία ξεχωριστή σχέση. Μέσα στα χρόνια είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, αλλά έχουμε περάσει τόσα πολλά. Νοιαζόμαστε πολύ ο ένας για τον άλλο και δουλεύουμε καλά μαζί».

Όμως, υπάρχει και ένα αλλά… «Γνωρίζει πως έκανε πολύ καλή χρονιά, αλλά παράλληλα, γνωρίζει πως έβαλε σε κίνδυνο πολλά πράγματα με ό,τι συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο (σσ. το περιστατικό με τον Τζόρνταν Πουλ στην προπόνηση). Οπότε πρέπει να χτίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που είχε κερδίσει για πολλά χρόνια. Ένα πράγμα που αγαπώ στον Ντρέιμοντ είναι η απίστευτη ειλικρίνειά του. Μπορεί να δεχτεί αυτού του είδους την κριτική, γιατί ξέρει πως είναι αληθινή. Τον θέλω στην ομάδα, νομίζω πως όλοι τον θέλουν και ευελπιστώ ότι αυτό ακριβώς θα συμβεί, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε άλλη μία προσπάθεια να πάρουμε τον τίτλο την επόμενη σεζόν».

Here is an extended Steve Kerr perspective on Draymond Green and his future. Said the Warriors are not a title contender if they lose Draymond, but said the preseason punch “compromised” the season. pic.twitter.com/JP4NXtb3HM