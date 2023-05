Ο Σέρβος σέντερ, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης τα τελευταία 25 χρόνια, που καταγράφει 15+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε ένα ημίχρονο στα playoffs του NBA.

Ο πρώτος που είχε σημειώσει αυτή την επίδοση ήταν ο θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ, με τον Γιόκιτς να βάζει και αυτός το όνομά του σε αυτή την ιδιαίτερη και κλειστή λίστα.

Nikola Jokic was masterful in the 1st half!



19 PTS | 16 REB | 7 AST | 2 BLK



Stay tuned for LAL/DEN Q3 on ESPN. pic.twitter.com/8w6dSLHVaa