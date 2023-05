Ουεμπανιάμα: «Θέλω να κερδίσω σύντομα ένα... δαχτυλίδι, ετοιμαστείτε» (vid)

Το σούπερ ταλέντο από την Γαλλία, θα επιλεγεί στο No1 του draft από τους Τεξανούς, που κέρδισαν την συγκεκριμένη επιλογή μετά την λοταρία που διεξήχθη στο Σικάγο, με τον Ουεμπανιάμα στις πρώτες του δηλώσεις να δείχνει τις διαθέσεις του.

«Θέλω να κερδίσω ένα... δαχτυλίδι όσο πιο σύντομα γίνεται, προετοιμαστείτε», ανέφερε στο πρώτο του σχόλιο ο Ουεμπανιάμα, που δεν έκρυψε την χαρά του για την διαφαινόμενη επιλογή του από τους Σπερς.

